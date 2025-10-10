SG beim Zehnten Emmelshausen SG Augst setzt nach Pokaldrama auf frische Spieler 10.10.2025, 11:46 Uhr

i Ob Sebastian Knopp auch in Emmelshausen als Elfmeterschütze gefragt sein wird, muss sich zeigen. Zuletzt traf er gegen Oberwinter vom Punkt. Andreas Hergenhahn

Nach dem Drama im Rheinlandpokal ist vor dem Alltag in der Bezirksiga Mitte: Zum Abschluss der anstrengenden englischen Woche geht es für die SG Augst Eitelborn zur Oberliga-Reserve des FC Emmelshausen-Karbach.

Mehr Drama ging nicht. In der Drittrundenpartie des Rheinlandpokals ging die SG Augst Eitelborn beim Liga-Konkurrenten SV Oberzissen in der 50. Minute mit 3:2 in Führung und lag bis zur 90. Minute mit 4:3 vorn. Doch dann kassierte das Team des verletzten Spielertrainers Robin Reifenberg noch zwei späte Gegentreffer, verlor 4:5 und schied denkbar unglücklich aus.







Artikel teilen

Artikel teilen