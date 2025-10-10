Nach dem Drama im Rheinlandpokal ist vor dem Alltag in der Bezirksiga Mitte: Zum Abschluss der anstrengenden englischen Woche geht es für die SG Augst Eitelborn zur Oberliga-Reserve des FC Emmelshausen-Karbach.
Mehr Drama ging nicht. In der Drittrundenpartie des Rheinlandpokals ging die SG Augst Eitelborn beim Liga-Konkurrenten SV Oberzissen in der 50. Minute mit 3:2 in Führung und lag bis zur 90. Minute mit 4:3 vorn. Doch dann kassierte das Team des verletzten Spielertrainers Robin Reifenberg noch zwei späte Gegentreffer, verlor 4:5 und schied denkbar unglücklich aus.