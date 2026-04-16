Nach Kantersieg in Hinrunde SG Augst setzt im Verfolgerduell auf ihren Heimvorteil Marco Rosbach 16.04.2026, 15:17 Uhr

i Dem 4:0 gegen Oberwesel ließ die SG Augst um Kapitän Moritz Brendler (links im roten Trikot) ein 3:1 in Oberwinter folgen. Gibt es gegen Emmelshausen-Karbach den dritten Dreier in Serie? Andreas Hergenhahn

Im Verfolgerfeld der Bezirksliga Mitte geht es verdammt knapp zu. Die SG Augst will die Chance nutzt, sich am FC Emmelshausen II vorbeizuschieben. In der Hinrunde ließen es die Westerwälder im Hunsrück mächtig krachen.

Das Rennen um die Meisterschaft und Platz zwei, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt, machen in der Bezirksliga Mitte wohl Tabellenführer SV Untermosel (61 Punkte) und Verfolger TuS Mayen (56) unter sich aus. Doch dahinter kämpft ein Sextett um eine möglichst gute Platzierung, darunter als Vierter der FC Emmelshausen-Karbach II (44) und als Fünfter die SG Augst Eitelborn (42).







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