Klares Ziel gegen Weitersburg SG Augst setzt im Heimspiel voll auf Sieg Marco Rosbach 01.05.2026, 10:26 Uhr

i Will die letzten Spiele mit seiner Mannschaft genießen: Robin Reifenberg, Spielertrainer der SG Augst. Marco Rosbach

In der Bezirksliga Mitte trifft der starke Aufsteiger SG Augst auf den SV Weitersburg. Der Kampf um die vorderen Plätze verspricht Spannung – und das Team von Robin Reifenberg hat klare Siegpläne.

Im breit gestaffelten vorderen Mittelfeld der Fußball-Bezirksliga Mitte bewegen sich gleich sechs Mannschaften im Vierzigerbereich. Die SG Augst Eitelborn als starker Aufsteiger auf Platz vier führt dieses Sextett mit 46 Punkten an, dessen Ende der TuS Ahbach auf Rang neun mit 40 Punkten bildet.







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