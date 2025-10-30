Gegner auswärts noch sieglos SG Augst setzt gegen Anadolu auf ihre Heimstärke 30.10.2025, 12:49 Uhr

i Ordentlich zu Sache gehen wird es auch am Sonntag, wenn Lennox Simon (in Rot, hier gegen Oberzissens Tim Baltes) mit der SG Augst den SV Anadolu Spor Koblenz empfängt. René Weiss

Zwölf Punkte hat die SG Augst in ihren fünf Heimspielen geholt, während der SV Anadolu Spor Koblenz auswärts noch ohne Sieg ist. Tabellarisch sind die beiden Bezirksligisten dennoch nahe. Das lässt auf ein packendes Duell im Augst-Stadion hoffen.

Auch wenn es das Verfolgerduell ist, lässt Robin Reifenberg vor dem Heimspiel gegen den SV Anadolu Spor Koblenz (So., 14.30 Uhr, Augst-Stadion) keine Zweifel aufkommen. „Z u Hause auf unseren großen Platz möchten wir gegen Anadolu wieder Zählbares mitnehmen“, stellt der Spielertrainer der SG Augst Eitelborn klar.







