Zwölf Punkte hat die SG Augst in ihren fünf Heimspielen geholt, während der SV Anadolu Spor Koblenz auswärts noch ohne Sieg ist. Tabellarisch sind die beiden Bezirksligisten dennoch nahe. Das lässt auf ein packendes Duell im Augst-Stadion hoffen.
Lesezeit 1 Minute
Auch wenn es das Verfolgerduell ist, lässt Robin Reifenberg vor dem Heimspiel gegen den SV Anadolu Spor Koblenz (So., 14.30 Uhr, Augst-Stadion) keine Zweifel aufkommen. „Z u Hause auf unseren großen Platz möchten wir gegen Anadolu wieder Zählbares mitnehmen“, stellt der Spielertrainer der SG Augst Eitelborn klar.