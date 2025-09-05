Premiere in der Bezirksliga Mitte: Zum ersten Mal kreuzen sich die Wege des Aufsteigers SG Augst Eitelborn und des bisher in der West-Staffel beheimateten TuS Ahbach. An Optimismus mangelt es den Gastgebern aus dem Westerwald nicht.

Als Aufsteiger Neuland zu betreten, gehört zum Alltag der SG Augst Eitelborn. Doch die nächste Aufgabe hebt sich dann doch noch mal ab von vielen anderen Begegnungen in der Bezirksliga Mitte. „Das Duell gab es bisher nicht“, sagt Robin Reifenberg, der Spielertrainer der Westerwälder, vor dem Heimspiel gegen den TuS Ahbach. Zwar erinnert der Name des Gegners an den TuS Ahrbach aus Ruppach-Goldhausen. Doch das fehlende „r“ macht sich auf der Landkarte bemerkbar. Wahlweise 95, 105 oder 112 Kilometer haben die Gäste zurückzulegen, wenn sie sich von Üxheim in der Verbandsgemeinde Gerolstein Richtung Augst-Stadion aufmachen, wo am Sonntag um 14.30 Uhr der Kampf um Punkte beginnt.

„Wir erwarten ein robustes Team, das ebenso wie wir in der Lage ist, jeden schlagen zu können an einem guten Tag.“

Robin Reifenberg, Spielertrainer SG Augst

„Wir sind ein sehr heimstarkes Team und wollen die drei Punkte zu Hause behalten“, spielt die Frage, wie der Name des Gegners lautet, für Reifenberg grundsätzlich eine untergeordnete Rolle. „Der Kader ist vollzählig“, ergänzt er und macht damit klar, dass die Zielsetzung klar ist für ihn. Allerdings ist dem Spielertrainer auch bewusst, dass sich die Ahbacher nicht verstecken werden. „Wir erwarten ein robustes Team, das ebenso wie wir in der Lage ist, jeden schlagen zu können an einem guten Tag“, so Reifenberg.

Nach den ersten vier Spieltagen sind der amtierende Meister der Kreisliga A4 mit seinen vier Punkten und der Vorjahressechste der Bezirksliga West mit einem Zähler mehr ähnlich unterwegs. Einem Sieg beim SV Untermosel (3:1) sowie zwei Unentschieden gegen den HSV Neuwied (2:2) und bei der SG Mörschbach (2:2) folgte zuletzt ein 0:2 gegen den TuS Mayen. Der Aufsteiger aus der Augst machte in der noch jungen Saison mit teils außergewöhnlichen Ergebnissen auf sich aufmerksam. Das 5:2 bei der SG Mörschbach war am ersten Spieltag ein Ausrufezeichen, genauso das famose 6:1 im Rheinlandpokal gegen den Rheinlandligisten FV Rübenach. Beim FC Metternich ging es zuletzt in die andere Richtung, hier verlor die SG mit 2:7.