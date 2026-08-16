In der vergangenen Saison war die SG Augst Eitelborn als Aufsteiger eine der positiven Überraschungen in der Bezirksliga Mitte. Auch nach dem Trainerwechsel scheinen die Westerwälder daran nahtlos anzuknüpfen.
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Als Schiedsrichter Sebastian Hoppe das Spiel der Bezirksliga Mitte zwischen der SG Augst Eitelborn und dem SV Anadolu Spor Koblenz nach 95 Minuten abpfiff, war die Freude und Erleichterung riesengroß. Nach dem Last-Minute-Sieg am ersten Spieltag in Binningen konnte die Heimelf mit einem hart erkämpften 2:1 (1:0) den nächsten Dreier verbuchen und sich am Samstagabend sogar an die Tabellenspitze setzen – ein Saisonauftakt nach Maß für Vierten der ...