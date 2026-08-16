Birkner-Elf mit Start nach Maß SG Augst nimmt Anadolus Gastgeschenke dankend an Helmut Rosbach 16.08.2026, 10:26 Uhr

i Paul Marzi (am Ball) erzielte zehn Minuten nach der Pause mit seinem überlegten Schuss aus zehn Metern das 2:0 für die SG Augst und erhöhte so den Druck auf die Gäste aus Koblenz um Julian Holzem. Andreas Hergenhahn

In der vergangenen Saison war die SG Augst Eitelborn als Aufsteiger eine der positiven Überraschungen in der Bezirksliga Mitte. Auch nach dem Trainerwechsel scheinen die Westerwälder daran nahtlos anzuknüpfen.

Als Schiedsrichter Sebastian Hoppe das Spiel der Bezirksliga Mitte zwischen der SG Augst Eitelborn und dem SV Anadolu Spor Koblenz nach 95 Minuten abpfiff, war die Freude und Erleichterung riesengroß. Nach dem Last-Minute-Sieg am ersten Spieltag in Binningen konnte die Heimelf mit einem hart erkämpften 2:1 (1:0) den nächsten Dreier verbuchen und sich am Samstagabend sogar an die Tabellenspitze setzen – ein Saisonauftakt nach Maß für Vierten der ...







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