Birkner-Elf bei Rot-Weiss II SG Augst nach Pokal-Coup heiß auf die nächsten Punkte Marco Rosbach 28.08.2026, 11:59 Uhr

i Entschlossen zur Sache gehen wie hier beim jüngsten 1:1 beim Ahrweiler BC II wollen die Spieler der SG Augst (in Blau) auch am Samstagabend gegen die Koblenzer Rot-Weiss-Reserve. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Einstellung, Mentalität und Geschlossenheit verlangt Patrick Birkner von seiner Elf – genau jene Eigenschaften also, die unter der Woche Grundlage für den Pokal-Coup der SG Augst gegen Kirchberg waren. Doch der nächste Gegner hat etwas gutzumachen.

„Nach dem erfolgreichen Pokalabend wollen wir natürlich den Schwung mitnehmen und die Englische Woche vergolden“, reiht sich Patrick Birkner in die beachtliche Liste an Trainern ein, deren Teams in der Bezirksliga beheimatet sind und unter der Woche Rheinlandligisten das Fürchten gelehrt haben.







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