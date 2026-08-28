Einstellung, Mentalität und Geschlossenheit verlangt Patrick Birkner von seiner Elf – genau jene Eigenschaften also, die unter der Woche Grundlage für den Pokal-Coup der SG Augst gegen Kirchberg waren. Doch der nächste Gegner hat etwas gutzumachen.
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„Nach dem erfolgreichen Pokalabend wollen wir natürlich den Schwung mitnehmen und die Englische Woche vergolden“, reiht sich Patrick Birkner in die beachtliche Liste an Trainern ein, deren Teams in der Bezirksliga beheimatet sind und unter der Woche Rheinlandligisten das Fürchten gelehrt haben.