Nur ein Punkt aus drei Spielen SG Augst kämpft in Mendig gegen den Oktober-Blues an Marco Rosbach 22.10.2026, 14:15 Uhr

i Geht’s da zurück in die Erfolgsspur? Torwart Oliver Gleis und seine Vorderleute wollen nach nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen wieder die volle Ausbeute einfahren. Marco Rosbach

Verloren ist nichts für die SG Augst Eitelborn. Doch nur ein Punkt aus drei Spielen sei nicht der Anspruch, betont auch Trainer Patrick Birkner. Im Auswärtsspiel beim SV Eintracht Mendig strebt der Tabellendritte die Trendwende an.

Nach ihrem starken Saisonstart und zwischenzeitlicher Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga Mitte wartet die SG Augst Eitelborn seit nunmehr vier Pflichtspielen auf einen Sieg. Neben dem bitteren Aus im Rheinlandpokal gegen Andernach gab’s Niederlagen gegen Metternich und Güls, zuletzt aber immerhin einen Punkt beim 2:2 im munteren Heimspiel gegen die SG Mülheim-Kärlich II.







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