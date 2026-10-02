Zu Hause gegen FC Metternich SG Augst ist bereit für das nächste Spitzenspiel Marco Rosbach 02.10.2026, 18:00 Uhr

i Zuletzt haben Soufiane Chahmat (am Ball), Aaron Kaiser (rechts) und die SG Augst Eitelborn den FV Rübenach im Augst-Stadion abgeschüttelt. Jetzt kommt der FC Germania Metternich zum Topspiel in den Westerwald. Marco Rosbach

Als einzige Mannschaft der Bezirksliga Mitte ist der FC Germania Metternich noch ungeschlagen. Tabellenführer ist aber die SG Augst Eitelborn, die sich gerade erst an den Metternichern vorbeigeschoben hat. Es ist also angerichtet für das Topspiel.

Zwei Wochen nach dem Verfolgerduell gegen den FV Rübenach, das die SG Augst Eitelborn dominiert und mit 5:1 gewonnen hat, sowie eine Woche nach dem 3:0 bei der SG Maifeld-Elztal, durch das die Westerwälder in der Fußball-Bezirksliga Mitte Platz eins erobert haben, steht das nächste Topspiel an.







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