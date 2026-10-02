Als einzige Mannschaft der Bezirksliga Mitte ist der FC Germania Metternich noch ungeschlagen. Tabellenführer ist aber die SG Augst Eitelborn, die sich gerade erst an den Metternichern vorbeigeschoben hat. Es ist also angerichtet für das Topspiel.
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Zwei Wochen nach dem Verfolgerduell gegen den FV Rübenach, das die SG Augst Eitelborn dominiert und mit 5:1 gewonnen hat, sowie eine Woche nach dem 3:0 bei der SG Maifeld-Elztal, durch das die Westerwälder in der Fußball-Bezirksliga Mitte Platz eins erobert haben, steht das nächste Topspiel an.