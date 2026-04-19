Blitzstart der FCEK-Reserve SG Augst holt nach frühem 0:2-Rückstand noch ein Remis Lukas Erbelding 19.04.2026, 21:50 Uhr

i In der Anfangsphase erwischte Emmelshausens Reserve die SG Augst auf dem falschen Fuß wie in dieser Szene Serhii Tumko (links) Torjäger Lennox Simon, dem später jedoch das 2:2 gelang. Andreas Hergenhahn

Der FC Emmelshausen-Karbach II erwischte in seinem Auswärtsspiel bei der SG Augst Eitelborn einen guten Start und ging schnell mit 2:0 in Führung. Die Hausherren kamen anschließend aber zurück und sicherten sich zumindest noch ein Remis.

Die Anfangsphase verlief für die SG Augst Eitelborn im Spiel der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen den FC Emmelshausen-Karbach II noch etwas holprig. Nach einem frühen 0:2-Rückstand fingen sich die Kombinierten jedoch und holten noch ein 2:2 (1:2)-Unentschieden.







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