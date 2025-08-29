In der Bezirksliga Mitte sortiert sich das Feld nach den ersten drei Spieltagen. Mittendrin mischt die SG Augst Eitelborn als Aufsteiger munter mit und hat zudem im Pokal für Furore gesorgt. Jetzt wartet in Metternich die nächste schwere Prüfung.

Lange Zeit sah es in der vergangenen Saison so aus, als hätte die SG Augst Eitelborn im Aufstiegsrennen Richtung Bezirksliga den Anschluss verpasst. Doch während die Konkurrenz in der Schlussphase Federn ließ, glaubte das Team um Spielertrainer Robin Reifenberg weiter an seine Chance und setzte alles daran, um bereit zu sein, wenn sich die Tür nach oben doch noch einmal öffnen sollte. Das gelang – und nach den ersten drei Spieltagen in der Mitte-Staffel lässt sich festhalten, dass die Westerwälder eine Etage höher gut angekommen sind. Mehr noch: Einem Sieg, einer knappen Niederlage und einem Remis in der Liga ließen sie unter der Woche einen 6:1-Triumph gegen den Rheinlandligisten FV Rübenach folgen und stehen jetzt sogar in Runde drei des Rheinlandpokals.

„Keiner erwartet, dass wir gegen Metternich gewinnen müssen.“

Robin Reifenberg, Trainer SG Augst﻿

„Die Stimmung nach dem Pokalspiel ist super“, berichtet Reifenberg und kündigt an: „Wir haben Lust, dass es direkt weitergeht.“ Die Aufgabe, die am Sonntag (15 Uhr) auf den Bezirksliga-Aufsteiger wartet, hat es aber in sich. Für die SG Augst geht es zum FC Metternich, der mit zwei Siegen in die Saison gestartet war und erst am dritten Spieltag beim 2:3 in Mayen einen kleinen Dämpfer zu verdauen hatte. Ein Nachteil durch die zusätzliche Belastung im Pokal entsteht den Westerwäldern nicht, denn auch die Germania aus der Metternicher Kaul war am Mittwoch im Einsatz. Allerdings deutlich länger und ohne Erfolg: Gegen den TuS Kirchberg gab es ein 2:3 nach Verlängerung.

„Keiner erwartet, dass wir gegen Metternich gewinnen müssen“, sieht Gäste-Spielertrainer Reifenberg die Rollen verteilt. Nach dem ordentlichen Start mit vier Punkten aus den ersten drei Partien sowie dem Pokalcoup unter der Woche könne sein Team „frei aufspielen“. Dafür stehe der Kader aus dem Pokalspiel „voraussichtlich unverändert“ zur Verfügung. Metternichs Trainer Leo Sousa zeigt Respekt vor der SG Augst: „Das ist ein sehr gutes Team, welches sowohl über eine mannschaftliche Geschlossenheit, aber auch starke Individualisten verfügt.“