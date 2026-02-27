Trotz schwieriger Vorbereitung SG Augst hält an bedingungsloser Offensive fest Marco Rosbach 27.02.2026, 10:54 Uhr

i Mit 15 Treffern ist Lennox Simon von der SG Augst der erfolgreichste Torschütze in der Bezirksliga Mitte. René Weiss

Mit 15 Treffern führt Lennox Simon die Torjägerliste in der Bezirksliga Mitte an. Damit hat der Stürmer der SG Augst nur zwei Tore weniger geschossen als die gesamte Mannschaft der SG Westum. Entsprechend klar scheinen die Rollen verteilt.

Bei der Nachricht, die in der Winterpause alles überstrahlt hat bei der SG Augst Eitelborn, ging es nicht um witterungsbedingte Probleme oder erfolgreiche Auftritte in der Halle wie dem Gewinn des Ahrbach-Cups oder dem dramatischen Aus beim FVR-Hallenmasters in Höhr-Grenzhausen.







Artikel teilen

Artikel teilen