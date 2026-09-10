Selbstbewusst nach Weitersburg SG Augst genießt vor Derby die „schöne Momentaufnahme“ Marco Rosbach 10.09.2026, 07:42 Uhr

i Am 3. Mai kreuzten sich die Wege der SG Augst Eitelborn und des SV Weitersburg zuletzt. Damals brachte Rico Dillschnitter (rotes Trikot) sein Team in Führung. Am Ende stand es 4:0 für die Augst. Marco Rosbach

Spannung ist garantiert, wenn die SG Augst Eitelborn am Sonntag beim SV Weitersburg gastiert. Es ist das Spitzenspiel in der Bezirksliga Mitte, wobei die Gäste noch ungeschlagen sind und mit entsprechend breiter Brust zum Derby fahren.

Die SG Augst Eitelborn hat sich in ihrem zweiten Jahr in der Bezirksliga Mitte vom Überraschungsaufsteiger, der am Ende starker Vierter wird, zum Spitzenteam gemausert. Nach fünf Spieltagen führt die Mannschaft von Patrick Birkner die Tabelle mit 13 Punkten an und ist dabei neben dem zweitplatzierten FC Metternich eine von nur zwei Mannschaften, die noch ungeschlagen sind.







Artikel teilen

Artikel teilen