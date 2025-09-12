Als Erster und Zweiter der Kreisliga A4 sind die SG Augst und der FC Urbar in die Bezirksliga Mitte aufgestiegen. Dort liegen nach den ersten fünf Spieltagen acht Plätze zwischen ihnen. Ob sich das am Sonntag ändert?

Als die Saison 2024/25 in die heiße Phase ging, hatten der FC Urbar und die SG Augst Eitelborn im Titelrennen der Kreisliga A4 zunächst die schlechteren Karten – vieles sprach für einen Triumph des FC Rot-Weiss Koblenz II. Am Ende ging die Oberliga-Reserve aber leer aus, stattdessen stiegen die Augst und Urbar als Meister und Vizemeister auf. Am Sonntag (15 Uhr) kommt es in der Bezirksliga Mitte zum Wiedersehen, doch die Vorzeichen sind andere. Während die Gastgeber vor dem sechsten Spieltag noch immer auf den ersten Punkt warten, haben sich die Westerwälder eine Etage höher bestens akklimatisiert.

„Wir wollen den Abstand weiter vergrößern zwischen den beiden Aufsteigern der Koblenzer A-Liga und unsere Meisterschaft bestätigen.“

Robin Reifenberg, Spielertrainer SG Augst

„Wir wollen den Abstand weiter vergrößern zwischen den beiden Aufsteigern der Koblenzer A-Liga und unsere Meisterschaft bestätigen“, kündigt Robin Reifenberg, der Spielertrainer der SG Augst, vor dem Nachbarschaftsduell an. Mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen liegt sein Team als Tabellensiebter schon jetzt im Soll und könnte sich mit einem weiteren Erfolg dem oberen Drittel nähern. „Personell sind wir weiter gut aufgestellt und können auf alle Spieler zurückgreifen“, berichtet Reifenberg von guten Voraussetzungen. Allerdings weiß er nur zu gut, dass es in der Bezirksliga keine Geschenke gibt. „Ich erwarte einen tiefstehenden Gegner, der auf kleine Fehler lauert“, zeigt er Respekt vor den Urbarern, die in der vergangenen Saison im Direktvergleich mit einem Sieg und einer Niederlage die Nase vorn hatten.

Deren Trainer Gökan Bigün gibt sich zurückhaltend: „Augst hat sich im Sommer qualitativ gut verstärkt und es hat den Anschein, dass es dort rund läuft. Ganz im Gegensatz zu uns.“ Der FC hat anhaltende personelle Probleme, zuletzt musste beim 0:3 in Mayen auch der Trainer selbst ran. „Wenn wir jetzt nicht den Fokus verlieren und weiter arbeiten, dann werden wir aber auch den Ertrag bekommen“, ist sich Bigün dennoch sicher.