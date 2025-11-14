HSV sehnt sich nach Führung SG Augst geht als Favorit ins Heimspiel gegen Neuwied Marco Rosbach

René Weiss 14.11.2025, 16:21 Uhr

i Im letzten Spiel der Hinrunde will die SG Augst an die vielen guten Leistungen anknüpfen. Zu Gast im Augst-Stadion ist der aus dem Osten in die Mitte gewechselte HSV Neuwied. Marco Rosbach

Zwei Neulinge in der Bezirksliga Mitte, zwei unterschiedliche Geschichten: Das Aufeinandertreffen zwischen der SG Augst und dem HSV Neuwied ist das erste seiner Art. Doch die Rollen scheinen dabei klar verteilt zu sein.

Die einen sind als Aufsteiger neu in der Klasse, die anderen haben im Sommer das Ungleichgewicht zwischen den beiden Staffeln behoben und sind aus dem Osten freiwillig in die Bezirksliga Mitte gewechselt. Jetzt kreuzen sich die Wege der SG Augst Eitelborn und des HSV Neuwied zum ersten Mal überhaupt auf dem Platz.







