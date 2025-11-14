SG Augst geht als Favorit ins Heimspiel gegen Neuwied

Zwei Neulinge in der Bezirksliga Mitte, zwei unterschiedliche Geschichten: Das Aufeinandertreffen zwischen der SG Augst und dem HSV Neuwied ist das erste seiner Art. Doch die Rollen scheinen dabei klar verteilt zu sein.
Die einen sind als Aufsteiger neu in der Klasse, die anderen haben im Sommer das Ungleichgewicht zwischen den beiden Staffeln behoben und sind aus dem Osten freiwillig in die Bezirksliga Mitte gewechselt. Jetzt kreuzen sich die Wege der SG Augst Eitelborn und des HSV Neuwied zum ersten Mal überhaupt auf dem Platz.