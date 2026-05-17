Dem Meistersekt folgte für den SV Untermosel eine kalte Dusche: Die SG Augst Eitelborn zündete gegen den künftigen Rheinlandligisten ein Feuerwerk und sorgte schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Für einen war es ein ganz besonderer Sieg.
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Die SG Augst Eitelborn hat ihre starke Saison als Aufsteiger bestätigt und am Sonntagnachmittag den als Meister der Bezirksliga Mitte bereits feststehenden SV Untermosel Kobern-Gondorf mit 4:0 (3:0) bezwungen. Für Spielertrainer Robin Reifenberg, der die Westerwälder zum Saisonende verlässt, war es im letzten Heimspiel der Saison ein gelungenes Abschiedsgeschenk.