Führung nach wenigen Sekunden SG Augst erwischt Meister SV Untermosel eiskalt Klaus Sackenheim 17.05.2026, 22:29 Uhr

i Die Spieler des SV Untermosel wollen es nicht wahrhaben, aber Maximilian Schneider (rotes Trikot) hat gerade das 4:0 erzielt und damit die letzten Zweifel am Heimsieg der SG Augst beseitigt. Andreas Hergenhahn

Dem Meistersekt folgte für den SV Untermosel eine kalte Dusche: Die SG Augst Eitelborn zündete gegen den künftigen Rheinlandligisten ein Feuerwerk und sorgte schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Für einen war es ein ganz besonderer Sieg.

Die SG Augst Eitelborn hat ihre starke Saison als Aufsteiger bestätigt und am Sonntagnachmittag den als Meister der Bezirksliga Mitte bereits feststehenden SV Untermosel Kobern-Gondorf mit 4:0 (3:0) bezwungen. Für Spielertrainer Robin Reifenberg, der die Westerwälder zum Saisonende verlässt, war es im letzten Heimspiel der Saison ein gelungenes Abschiedsgeschenk.







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