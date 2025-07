Die Augst-Gemeinden sind im Fußballfieber. Das bekommen die Spieler des Bezirksliga-Aufsteigers auch abseits des Sportplatzes zu spüren. Da werden ihnen von den Fans auf der Kirmes schon einmal ein paar Bierchen ausgegeben oder beim Bäckerei-Besuch nachträglich die Glückwünsche überbracht. „Die Leute sind dankbar für die erfolgreiche Saison und freuen sich auf das, was kommt“, sagt Trainer Robin Reifenberg.

Triumph im Aufstiegskrimi

Die Westerwälder Spielgemeinschaft hat sich im Aufstiegskrimi am letzten Spieltag durch einen 3:1-Sieg im direkten Aufeinandertreffen an der ambitionierten Mannschaft des FC Rot-Weiss Koblenz II vorbeigeschoben und darf nun erstmals seit der Saison 2002/03 wieder überkreislich Fußball spielen. Aus der damaligen Bezirksliga Mitte ist hier heute kein einziger anderer Verein mehr vertreten.

Christian Fein, Umut Turan, Jens Bermel und Robin Reifenberg bewältigen schon in der Vorbereitung ein ordentliches Fußballprogramm. Neue Gegner – das bedeutet auch, viel durch die Region zu tingeln, um sich von diesen bei den Testspielen einen Eindruck zu verschaffen. Wer sind die wichtigen Einzelspieler? Worauf gilt es zu achten? Das sind die Fragen, die beantwortet werden sollen. „Aber wir sind genauso wenig bekannt für die anderen Teams. Das gleicht sich somit aus“, sagt der in Gückingen im Rhein-Lahn-Kreis lebende Augster Trainer.

„Ich schätze den Osten in der Spitze stärker ein, die Mitte hingegen in der Breite.“

Robin Reifenberg, Spielertrainer SG Augst Eitelborn

Der Aufsteiger aus dem Fußballkreis Koblenz zählte zu den Mannschaften, die man sich vor der Klasseneinteilung sowohl in der Ost- und der Mitte-Staffel vorstellen konnte. „Die Staffel war uns egal“, erklärt Reifenberg. „Ich schätze den Osten in der Spitze stärker ein, die Mitte hingegen in der Breite.“ Dass der Mitte nachgesagt wird, in ihr würde ein spielerisch stärkerer Fußball gespielt, passt zum Neuling, der auch gegen die besseren Mannschaften nicht von seiner Ausrichtung abkommen will. Reifenberg: „Wir versuchen attraktiven, mutigen und nach vorn gerichteten Fußball zu spielen. Daran ändert sich in der Bezirksliga nichts.“

i Bekommt seine Chance im Tor der SG Augst: Auch beim entscheidenden Spiel gegen den FC Rot-Weiss Koblenz II stand der 19-jährige Oliver Gleis zwischen den Pfosten. Marco Rosbach

Wenig verändert sich am Kader des Zusammenschlusses aus Eitelborn, Kadenbach, Neuhäusel und Simmern. Die Abgänge von Yama Ghulamsaid (Ziel unbekannt) und Robin Schüller (TuS Arenberg) sind zwar spürbare Verluste, aber mit Anton Stieben, Leon Walker und Raphael Kalimeris kamen im Dreierpack vom Koblenzer A-Ligisten TuS Niederberg Spieler hinzu, denen Reifenberg zutraut, dass sie direkt in der Bezirksliga Fuß fassen.

Trio kommt aus Niederberg

Stieben mache die Mannschaft auf der Innenverteidigerposition direkt besser, Walker nimmt die unterbesetzte Linksverteidigerstelle ein und Kalimeris soll im Zentrum den Druck erhöhen. Im Tor vertrauen die Westerwälder nach dem Abgang von Fynn Ladda zum TuS Mayen dem erst 19-jährigen Oliver Gleis, dem der Trainer ein gutes Level attestiert. Für den Fall der Fälle steht mit Routinier Jens Bermel der Mann parat, der in Personalunion Vorsitzender des SC Eitelborn ist.

SG Augst Eitelborn

Zugänge: Anton Stieben, Leon Walker, Raphael Kalimeris (alle TuS Niederberg).

Abgänge: Yama Ghulamsaid (Ziel unbekannt), Johann Knaus (HSV Neuwied), Robin Schüller (TuS Arenberg).

Kader, Tor: Jens Bermel, Oliver Gleis.

Abwehr: Ryan Frantz, Karim Bejoui, Paul Hepfer, Leon Walker, Kai Alscheid, Jonah Haas, Anton Stieben.

Mittelfeld: Markus Jeganathan, Paul Marzi, Robin Reifenberg, Sebastian Knopp, Rico Dillschnitter, Soufiane Chahmat, Jannik Liessner.

Angriff: Lennox Simon, Moritz Brendler, Benedikt Knopp, Maximilian Schneider, Nik Petmecky.

Trainer: Robin Reifenberg.

Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz.

Favoriten: Anadolu Koblenz, Emmelshausen-Karbach II.