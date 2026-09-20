Im Dauerregen von Neuhäusel SG Augst dominiert das Verfolgerduell gegen Rübenach Klaus Sackenheim 20.09.2026, 22:53 Uhr

i Im Dauerregen von Neuhäusel geriet der FV Rübenach (am Ball Antonio Fejza) früh ins Schlingern und musste sich am Ende klar der Augster Übermacht in Rot geschlagen geben. Marco Rosbach

Patrik Birkner wollte ein anderes Gesicht seiner Mannschaft gegenüber der 1:2-Niederlage gegen Weitersburg in der Vorwoche sehen. Und er bekam es. Auch weil die Augster vom Rheinlandligaabsteiger zu viele Räume geöffnet bekam.

Im Topspiel des 7. Spieltages der Fußball-Bezirksliga Mitte deklassierte die SG Augst Eitelborn mit einer souveränen Leistung den Rheinlandligaabsteiger FV Rübenach mit 5:1 (3:1) und setzt sich nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Metternich und einem Tor weniger als Weitersburg (2.







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