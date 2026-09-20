Patrik Birkner wollte ein anderes Gesicht seiner Mannschaft gegenüber der 1:2-Niederlage gegen Weitersburg in der Vorwoche sehen. Und er bekam es. Auch weil die Augster vom Rheinlandligaabsteiger zu viele Räume geöffnet bekam.
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Im Topspiel des 7. Spieltages der Fußball-Bezirksliga Mitte deklassierte die SG Augst Eitelborn mit einer souveränen Leistung den Rheinlandligaabsteiger FV Rübenach mit 5:1 (3:1) und setzt sich nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Metternich und einem Tor weniger als Weitersburg (2.