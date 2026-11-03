Nach dem Ende der Durststrecke SG-Augst-Coach Birkner: Wir waren nicht in einer Krise Marco Rosbach 03.11.2026, 16:41 Uhr

i Man habe keine Krise gehabt – aber nach einem Sieg sei auch nicht alles perfekt: Das sagt Patrick Birkner, Trainer des Mitte-Bezirksligisten SG Augst Eitelborn. Marco Rosbach

Der Oktober-Blues hatte die SG Augst voll erwischt: Nicht nur das bittere Aus im Rheinlandpokal galt es zu verkraften, sondern gleich einen ganzen Monat ohne Sieg in der Bezirksliga. Trainer Patrick Birkner sagt im Interview, worauf es jetzt ankommt.

Der Oktober-Blues ist Geschichte bei der SG Augst Eitelborn. Nach einem Monat ohne Sieg und mit nur zwei Punkten ist die Mannschaft von Patrick Birkner mit einem 5:1-Kantersieg gegen die SG Liebshausen optimal in den November gestartet und hat so ihren dritten Platz in der Fußball-Bezirksliga Mitte verteidigt.







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