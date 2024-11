Letzter Hinrundenspieltag SG Argenthal: Auswärtsbilanz wie ein Absteiger Mirko Bernd

Michael Bongard 14.11.2024, 15:27 Uhr

i Bei der SG Argenthal/Liebshausen/Mörschbach bilden (von links sitzend) Simon Peifer, Marc Thiele und Marvin Schulzki (stehend) auch in der kommenden Saison das Trainergespann. Christian Kiefer

Bleibt Argenthal auswärts weiter sieglos? Gewinnt Rheinböllen ein Kellerduell? Rutscht Boppard weiter ab? Und wie ist die Lage in Emmelshausen nach der „Verlobung“ mit dem FC Karbach? So lauten einige Fragen vor dem letzten Hinrundenspieltag.

Der letzte Hinrundenspieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte hält für die vier Rhein-Hunsrück-Klubs sehr unterschiedliche Aufgaben bereit. Den Anfang macht am Freitagabend die SG Argenthal mit einem auf dem Papier machbaren Auswärtsspiel, das bei genauerem Hinsehen aber so leicht sicherlich nicht wird.

