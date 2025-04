Das unerwartete 2:2 der Mendiger in Mülheim-Kärlich hat die gute Tabellenposition der Mannschaft von Trainer Damir Mirkalj nicht verändert . Auch der FV Rübenach ist nach dem 4:1 Sieg gegen Rheinböllen erster Verfolger von Mendig geblieben. Das bisherige Schlusslicht Mülheim Kärlich II hat die Rote Laterne an Rheinböllen abgegeben.

SG Maifeld-Elztal – SV Weitersburg Sa., 17.30 Uhr

Weitersburg fährt als Tabellenfünfter auf die „Elztaler Alm“ und will unbeschadet die Heimreise antreten. „Wir werden den Gastgeber nicht unterschätzen und haben schon Respekt vor der Aufgabe. Aber auch gehöriges Selbstvertrauen nach dem guten Start in den ersten Spielen nach der Winterpause“, sagt der Weitersburger Trainer David Koca, der zwar die prekäre Situation der Maifelder kennt, aber warnt: „Die Schützlinge von Trainer Daniel Fischer haben erst zwei Heimspiele verloren, dies unterstreicht die Heimstärke der SG Maifeld-Elztal.“

SV Untermosel – FV Rübenach So., 15 Uhr

Nach dem 3:1-Sieg in Metternich empfängt die Untermoseler Mannschaft des Trainerduos Tobias Wirtz/Stefan Ostkamp den Tabellenzweiten aus Rübenach. Wir wissen schon, wo wir herkommen und gehen mit Demut an die Aufgabe. Wir werden uns jedoch nicht verstecken, sondern werden mutig sein und unsere Chance suchen“, verspricht Wirtz. Die Breite des Kaders ist die Stärke der Moselaner: „Oft haben unsere Einwechslungen den Erfolg gebracht, unsere Bank ist gut besetzt und es kommen entscheidende Impulse“, erhofft sich Wirtz auch am Sonntag den Erfolg durch mannschaftliche Geschlossenheit.

„Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe und glaube, dass die Tagesform am Ende entscheidend sein wird“, meint Rübenachs Trainer Benedikt Lauer, der seine Mannschaft auf gutem Weg sieht, die Aufstiegsrunde zu erreichen. „Es gibt in der Bezirksliga kein Spiel, das zum Selbstläufer wird. Siege muss man sich erarbeiten. Die Moselaner haben keinen Druck und können unbeschwert aufspielen. Wir werden auf Jordi Frohn verzichten müssen, der im Mai operiert wird und erst in der neuen Saison wieder zum Einsatz kommen wird“, berichtet Rübenachs Trainer.

SV Anadolu Koblenz – SG Mülheim-Kärlich II So., 15 Uhr

Dzenis Ramovic, der Trainer von Anadolu Koblenz fragt sich, ob die Mülheim-Kärlicher Reserve tatsächlich kommt zum Spiel auf dem Hartplatz Feste Franz. Denn am Rande des Hinspiels im September in Mülheim-Kärlich, das Anadolu 3:2 gewann, gab es Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Parteien auf der Tribüne. Mit der Folge, dass die SG überlegte, nicht zum Rückspiel zu fahren und die Spiele des Vereins aus Koblenz zu boykottieren – wie Ramovic bestätigt.

Nun hat der Tabellenvorletzte aus Mülheim-Kärlich nach einem Sieg gegen den Ahrweiler BC II und einem Unentschieden gegen Spitzenreiter Eintracht Mendig aber neue Hoffnung im Abstiegskampf – und von einer Spielabsage ist nichts mehr zu hören. „Besoners das Remis gegen den souveränen Spitzenreiter Mendig gibt uns Hoffnung, auch bei Anadolu etwas zu holen. Ich wäre unter Umständen schon mit einem Unentschieden zufrieden. Wir wollen fleißig Punkte sammeln, vielleicht reicht es am Ende ja doch noch“, sagt SG-Trainer Marcus Fritsch.

Derweil meint Ramovic, der mit seinem Team nun sechs Punkte Rückstand auf den zweiten Platz hat: „Wir geben aber nicht auf und werden am Sonntag versuchen, unser Heimspiel zu gewinnen. Geschenke gibt es keine, aber wir haben gesehen, welche Entwicklung die Reserve von Mülheim-Kärlich nach der Winterpause genommen hat. Es erwartet uns keine leichte Aufgabe.“