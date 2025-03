Nicht nur die ungewohnte Anstoßzeit am frühen Sonntagmittag (12 Uhr) macht das kommende Auswärtsspiel der Rheinlandliga-Reserve des Ahrweiler BC bei Schlusslicht SG 2000 Mülheim-Kärlich II zur besonderen Aufgabe, sondern in erster Linie die Tabellenkonstellation in der Fußball-Bezirksliga Mitte.

Das Team von Filip Dickebohm und Kourosch Hosseini steht auf dem Mülheimer Kunstrasen vor einem klassischen „Sechs-Punkte-Spiel“, um den Klassenerhalt. Die nackten Zahlen vorweg: Während die ABC-Reserve mit 18 Punkten den ersten Abstiegsplatz bekleidet, rangiert der Gegner (10 Punkte) derzeit abgeschlagen am Tabellenende. „Wir fahren dorthin, um nicht weniger als drei Punkte zu holen. Nach zwei ordentlichen Leistungen, die aber ertraglos geblieben sind, wollen wir uns endlich wieder für unseren Aufwand belohnen. Für Mülheim-Kärlich ist der Druck jedoch deutlich höher, da der Abstand zum rettenden Ufer immer größer wird“, meint Coach Hosseini.

Zweite will es der Ersten nachmachen

Wie es laufen könnte, bewies unter der Woche die erste Mannschaft des ABC, die die SG 2000 im Duell der Erstgarnituren mit 3:1 bezwingen konnte. Gegen einen ähnlichen Ausgang der eigenen Partie, hätte Hosseini nichts einzuwenden: „Wir müssen aber erneut schauen, welches Personal uns zur Verfügung steht. Es wird wohl wieder ein Mix aus Spielern des eigenen Kaders, der A-Junioren und hoffentlich der ein oder anderen Unterstützung aus der Ersten sein. Zudem bin ich gespannt, ob auch der Gegner Hilfe aus der Rheinlandliga erhält, da bei deren ersten Mannschaft am Wochenende das Topspiel gegen Verfolger Cosmos Koblenz auf dem Programm steht.“

Verzichten muss der ABC auf Stammkraft Maximilian Bluhm, der privat verhindert ist, dafür kehrt zu mindestens Luca Galdino nach abgesessener Sperre zurück. Gleiches gilt eigentlich auch für Jonas Adams, allerdings steht hinter seinem Einsatz, aufgrund einer Erkrankung, noch ein Fragezeichen.