Fußball-Bezirksliga Mitte: Der SV Oberzissen siegt knapp gegen HSV Neuwied. Ein sehenswerter Freistoß sorgt für Spannung bis zum Schluss, doch Oberzissen verteidigt die Punkte erfolgreich.
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Zu Hause ist es doch am schönsten. Nach der Auftaktniederlage bei der Reserve des FC Emmelshausen-Karbach (1:4) hat der SV Oberzissen im ersten Heimspiel der Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte die ersten Punkte verbucht. Am Sonntagnachmittag setzte sich das Team von Trainer Eike Mund knapp, aber verdient mit 2:1 (2:0) gegen den HSV Neuwied durch, deren Anschlusstreffer durch Fabian Weber zwar zum schönsten Treffer des Tages avancierte, ...