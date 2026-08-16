SVO setzt sich mit 2:1 durch Schönheitspreis für Neuwied, aber Oberzissen jubelt Jan Müller 16.08.2026, 19:53 Uhr

i Diesen Ball kann Oberzissens Jannik Schneider (grünes Trikot, hier im Kampf gegen Torhüter Daniel Buchner) nicht verwerten, aber am Ende besiegte der SVO den HSV Neuwied mit 2:1. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Fußball-Bezirksliga Mitte: Der SV Oberzissen siegt knapp gegen HSV Neuwied. Ein sehenswerter Freistoß sorgt für Spannung bis zum Schluss, doch Oberzissen verteidigt die Punkte erfolgreich.

Zu Hause ist es doch am schönsten. Nach der Auftaktniederlage bei der Reserve des FC Emmelshausen-Karbach (1:4) hat der SV Oberzissen im ersten Heimspiel der Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte die ersten Punkte verbucht. Am Sonntagnachmittag setzte sich das Team von Trainer Eike Mund knapp, aber verdient mit 2:1 (2:0) gegen den HSV Neuwied durch, deren Anschlusstreffer durch Fabian Weber zwar zum schönsten Treffer des Tages avancierte, ...







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