Neuwied bremst Untermosel aus Schnuller-Ansprache fruchtet gegen den Spitzenreiter René Weiss 19.10.2025, 21:34 Uhr

i Der Moment, in dem die Niederlagen der vergangenen Wochen vergessen waren: Die Fußballer des HSV Neuwied feiern den entscheidenden Treffer zum 3:1 gegen den SV Untermosel, das gleich zwei Serien enden ließ. Neuwied jubelt nach dem 3-1 René Weiss

Manchmal sind es kleine Dinge, die großes Bewirken. Etwa ein Schnuller. Der hat zwar auf dem Fußballplatz nicht viel zu suchen, taugte aber als zentraler Bestandteil der Motivationsrede beim HSV Neuwied. Im Anschluss endeten gleich zwei Serien.

Vor dem Heimspiel des HSV Neuwied in der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen den SV Untermosel ergriff Christof Fink, Mannschaftskapitän und Bruder von Trainer Stefan Fink, in der Kabine das Wort und wählte eine Ansprache der besonderen Art. Die Situation seines Teams in den vergangenen Wochen erinnere ihn an seine kleine Tochter, die immer wieder ihren Schnuller fallen lasse – und diesen beharrlich immer und immer wieder aufhebe.







