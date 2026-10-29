Spannung in der Bezirksliga: SV Oberzissen trifft auf Mülheim-Kärlich. SVO peilt Heimsieg an, doch die eingespielten Gäste könnten überraschen, trotz ungewohntem Rasen. Kann Oberzissen die Pleite gegen Güls wettmachen?
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Wenn am Freitagabend (20 Uhr) in der Bezirksliga Mitte der SV Oberzissen die Gäste der SG 2000 Mülheim-Kärlich empfangen, treffen zwei langjährige Weggefährten aufeinander. SVO-Coach Eike Mund und Tobias Uhrmacher, der zusammen mit David Peifer die Geschicke bei der Mülheimer Reserve leitet, können auf einige gemeinsame Jahre beim TuS Mayen zurückblicken.