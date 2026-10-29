Madanoglu-Einsatz ungewiss Schnörkellose Oberzissener fordern Mülheim-Reserve Jan Müller 29.10.2026, 15:55 Uhr

i Oberzissens Mustafa Madanoglu (in der Luft) wehrt im Spiel gegen die Ahrweiler-Reserve eine Ecke ab. Zu einem Einsatz gegen seinen ehemaligen Verein wird es aber wahrscheinlich nicht kommen. Martin Gausmann

Spannung in der Bezirksliga: SV Oberzissen trifft auf Mülheim-Kärlich. SVO peilt Heimsieg an, doch die eingespielten Gäste könnten überraschen, trotz ungewohntem Rasen. Kann Oberzissen die Pleite gegen Güls wettmachen?

Wenn am Freitagabend (20 Uhr) in der Bezirksliga Mitte der SV Oberzissen die Gäste der SG 2000 Mülheim-Kärlich empfangen, treffen zwei langjährige Weggefährten aufeinander. SVO-Coach Eike Mund und Tobias Uhrmacher, der zusammen mit David Peifer die Geschicke bei der Mülheimer Reserve leitet, können auf einige gemeinsame Jahre beim TuS Mayen zurückblicken.







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