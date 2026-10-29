Madanoglu-Einsatz ungewiss
Schnörkellose Oberzissener fordern Mülheim-Reserve
Oberzissens Mustafa Madanoglu (in der Luft) wehrt im Spiel gegen die Ahrweiler-Reserve eine Ecke ab. Zu einem Einsatz gegen sein
Oberzissens Mustafa Madanoglu (in der Luft) wehrt im Spiel gegen die Ahrweiler-Reserve eine Ecke ab. Zu einem Einsatz gegen seinen ehemaligen Verein wird es aber wahrscheinlich nicht kommen.
Martin Gausmann

Spannung in der Bezirksliga: SV Oberzissen trifft auf Mülheim-Kärlich. SVO peilt Heimsieg an, doch die eingespielten Gäste könnten überraschen, trotz ungewohntem Rasen. Kann Oberzissen die Pleite gegen Güls wettmachen?

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Wenn am Freitagabend (20 Uhr) in der Bezirksliga Mitte der SV Oberzissen die Gäste der SG 2000 Mülheim-Kärlich empfangen, treffen zwei langjährige Weggefährten aufeinander. SVO-Coach Eike Mund und Tobias Uhrmacher, der zusammen mit David Peifer die Geschicke bei der Mülheimer Reserve leitet, können auf einige gemeinsame Jahre beim TuS Mayen zurückblicken.
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