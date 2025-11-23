Schneefall beendet Spiel von Metternich gegen Neuwied

Das ging ganz schnell am Sonntagnachmittag in Koblenz: Plötzlich schneite es, und der Kunstrasen in Metternich war kurze Zeit später schneebedeckt. Die Folge: Das Spiel der Germania gegen Neuwied wurde abgebrochen.
Lesezeit 1 Minute
Plötzlich einsetzender Schneefall hat am Sonntagnachmittag zum Abbruch der Fußball-Bezirksligapartie zwischen dem FC Germania Metternich und dem Heimatsportverein Neuwied geführt. Auf dem Kunstrasen am Trifter Weg stand es 0:0, als sich Schiedsrichter Patrick Heim nach einer Stunde Spielzeit gezwungen sah, die Partie aufgrund einer geschlossenen Schneedecke abzubrechen.