Beim Abbruch steht es 0:0 Schneefall beendet Spiel von Metternich gegen Neuwied Jan Müller 23.11.2025, 19:23 Uhr

i Lange Zeit konnte auf dem Metternicher Kunstrasen ordentlich gespielt werden. Aber als nach rund einer Stunde Spielzeit Schnee fiel und der Platz daraufhin unbespielbar wurde, musste die Partie FC Metternich (in Blau) gegen HSV Neuwied abgebrochen werden. Jörg Niebergall

Das ging ganz schnell am Sonntagnachmittag in Koblenz: Plötzlich schneite es, und der Kunstrasen in Metternich war kurze Zeit später schneebedeckt. Die Folge: Das Spiel der Germania gegen Neuwied wurde abgebrochen.

Plötzlich einsetzender Schneefall hat am Sonntagnachmittag zum Abbruch der Fußball-Bezirksligapartie zwischen dem FC Germania Metternich und dem Heimatsportverein Neuwied geführt. Auf dem Kunstrasen am Trifter Weg stand es 0:0, als sich Schiedsrichter Patrick Heim nach einer Stunde Spielzeit gezwungen sah, die Partie aufgrund einer geschlossenen Schneedecke abzubrechen.







