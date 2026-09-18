Ungleiches Duell in Eifel? Schlusslicht Binningen begrüßt Spitzenreiter Metternich Michael Bongard 18.09.2026, 14:45 Uhr

i Meldete sich eindrucksvoll zurück nach seiner rund zweimonatigen Verletzungspause: Binningens Torjäger Lucas Etzkorn (rechts) bejubelt hier seinen Treffer zum 3:0 mit Elias Ternes beim 4:0-Sieg gegen Maifeld-Elztal – und das 20 Sekunden nach seiner Einwechslung. Sascha Berkele

Ungewohnter Termin für ein Heimspiel des SV Binningen: Die Eifeler begrüßen bereits am Samstag statt Sonntag den Spitzenreiter FC Metternich. Der Grund ist der Polterabend des Linksverteidigers des SVB.

Letzter gegen Erster, die Rollen sind bei der Begegnung SV Binningen (drei Punkte) gegen FC Metternich (14 Zähler) auf den ersten Blick klar verteilt. Aber vielleicht gibt es am Samstagnachmittag (16.30 Uhr) auf dem Rasenplatz im Falkenroth doch eine faustdicke Überraschung in der Fußball-Bezirksliga Mitte.







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