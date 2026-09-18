Ungewohnter Termin für ein Heimspiel des SV Binningen: Die Eifeler begrüßen bereits am Samstag statt Sonntag den Spitzenreiter FC Metternich. Der Grund ist der Polterabend des Linksverteidigers des SVB.
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Letzter gegen Erster, die Rollen sind bei der Begegnung SV Binningen (drei Punkte) gegen FC Metternich (14 Zähler) auf den ersten Blick klar verteilt. Aber vielleicht gibt es am Samstagnachmittag (16.30 Uhr) auf dem Rasenplatz im Falkenroth doch eine faustdicke Überraschung in der Fußball-Bezirksliga Mitte.