Eintracht erwartet ABC II Schafft Ahrweiler in Mendig den Sieg ohne Platzverweis? Jan Müller 10.09.2026, 10:35 Uhr

i Jeff Ampadu wechselte erst vor Kurzem vom Ahrweiler BC zu Eintracht Mendig und soll beim Heimspiel der Mendiger gegen die ABC-Reserve erstmals in der Stammelf spielen. Martin Gausmann

Am fünften Spieltag der Fußball-Bezirksliga spielt der Ahrweiler BC II beim Absteiger aus Mendig. Der SV will mit Ex-Ahrweiler Jeff Ampadu den ersten Sieg vor heimischem Publikum holen.

Bereits am Freitagabend (20 Uhr) bittet der SV Eintracht Mendig in der Fußball-Bezirksliga Mitte den Aufsteiger Ahrweiler BC II zum Tanz. Noch in der vergangenen Saison trennten beide Mannschaften zwei Ligen. Während sich die Mendiger Eintracht in der Rheinlandliga unter anderem mit der ersten Mannschaft des ABC duellierte, feierte die ABC-Reserve unter Trainer Ricardo Ribeiro die Meisterschaft in der Kreisliga A.







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