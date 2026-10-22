Mülheim-Kärlich gegen Koblenz RWK-Reserve steckt tief im Abstiegskampf Jan Müller 22.10.2026, 13:59 Uhr

i Ben Vulicevic (am Ball) wird Mülheim-Kärlich gegen die Oberliga-Reserve von Rot-Weis Koblenz fehlen. Andreas Hergenhahn

In der Bezirksliga Mitte kämpfen Mülheim-Kärlich II und RW Koblenz um wichtige Punkte. Während die Gastgeber im Mittelfeld gesichert sind, steckt Koblenz tief im Abstiegskampf. Kann RW für eine Überraschung sorgen?

Die SG 2000 Mülheim-Kärlich II bittet bereits am Freitagabend (20 Uhr) die zweite Mannschaft des FC Rot-Weiss Koblenz zum Duell der Reserven in der Bezirksliga Mitte. Während die Hausherren mit 15 Punkten im gesicherten Mittelfeld der Tabelle rangieren, tut sich die Koblenzer Oberligavertretung in den neuen Gefilden noch schwer.







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