FVR empfängt Rot-Weiss-Reserve Rübenachs Plan für einen schönen Kirmessamstag Lutz Klattenberg, Jan Müller 24.09.2026, 13:58 Uhr

i Die Rübenacher Fußballer um Marvin Geissen (vorn) und Leo Garske (links) würden am liebsten erst die Rot-Weiss-Reserve bezwingen und dann auf die Kirmes feiern gehen. Jörg Niebergall

Fußball, Bezirksliga: Nach dem Rückschlag gegen die SG Augst drängt der FV Rübenach beim Heimspiel auf Wiedergutmachung. Kann Rot-Weiss Koblenz II den Favoriten überraschen?

Im Verfolgerduell bei der SG Augst musste der FV Rübenach am vergangenen Wochenende einen Rückschlag in Form der zweiten Saisonniederlage hinnehmen. Im Heimspiel gegen Aufsteiger FC Rot-Weiss Koblenz II ist am Samstag (16 Uhr) also Wiedergutmachung angesagt – und Ende September sind die Partien vor dem heimischen Publikum beim FVR stets mit etwas Besonderem verbunden.







Artikel teilen

Artikel teilen