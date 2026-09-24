Fußball, Bezirksliga: Nach dem Rückschlag gegen die SG Augst drängt der FV Rübenach beim Heimspiel auf Wiedergutmachung. Kann Rot-Weiss Koblenz II den Favoriten überraschen?
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Im Verfolgerduell bei der SG Augst musste der FV Rübenach am vergangenen Wochenende einen Rückschlag in Form der zweiten Saisonniederlage hinnehmen. Im Heimspiel gegen Aufsteiger FC Rot-Weiss Koblenz II ist am Samstag (16 Uhr) also Wiedergutmachung angesagt – und Ende September sind die Partien vor dem heimischen Publikum beim FVR stets mit etwas Besonderem verbunden.