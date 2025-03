Es ist nicht auszuschließen, dass den FV Rübenach und den TuS Rheinböllen kommende Saison zwei Klassen trennen. Denn nach dem 4:1 (1:1) des FVR daheim gegen den TuS in der Fußball-Bezirksliga Mitte, haben die Gastgeber weiter die besten Chancen auf Tabellenplatz zwei und die Relegation zur Rheinlandliga, Mendig hat nach dem 2:2 bei Mülheim-Kärlich II noch sieben Punkte mehr. Und für Rheinböllen, das unter der Woche den Trainer wechselte von Rafael Sousa zu Kevin Schneck, wird der sofortige Wiederabstieg in die A-Klasse immer wahrscheinlicher. Der TuS fiel auf den letzten Platz zurück und hat elf Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsrang, den Boppard belegt.

Rübenachs Trainer Benedikt Lauer und Schneck waren sich generell in der Bewertung des Spiels ziemlich einig, bei einer Sache aber ganz sicher: Die Rübenacher Einwechselspieler haben einen großen Anteil daran gehabt, dass das Spiel in die Richtung der Hausherren kippte. „Das kann man schon so sagen“, fand Lauer, der mit dem ehemaligen Regionalliga-Spieler Sascha Engel und dem baldigen Oberliga-Kicker Jason Weber (wechselt zum FC Karbach) unter anderen die Torschützen der drei Treffer in Hälfte zwei von der Bank brachte. Schneck wurde deutlicher: „Die Ersatzspieler haben das Spiel gewonnen, das muss so sehen.“

i Spiel eins für Kevin Schneck auf der Rheinböllener Bank, er sah zumindest 60 gute Minuten seiner Elf, hinten raus ging die Kraft aber aus. Christian Kiefer. #ckpicture

Wobei er auch fand, dass seine Elf nach „ordentliche 60 Minuten“ mehr und mehr nachließ – und eben nicht solche Qualität wie Rübenach neu aufs Feld schicken konnte. So schwanden beim TuS, der durch einen schönen Treffer von Nils Sehn in Führung gegangen war (16.) und danach nur das 1:1 von Marvin Geissen hatte hinnehmen müssen (35.), mehr und mehr die Kräfte. Als Engel das 2:1 nach 70 Minuten machte, schlug das Pendel endgültig zugunsten des FVR aus, Weber traf nach 76 Minuten zum 3:1, Engels Doppelpack war nach 83 MInuten perfekt. Und der Rübenacher Sieg ebenfalls.

Auch Lauer fand, dass die Gäste es „gut gemacht haben, aber nach 60 Minuten bisschen platt waren“. Seine Mannschaft habe wohl gedacht, dass es „einfacher werden würde“. Genau deshalb wurde es schwerer, aber Rübenach konnte das Tempo beibehalten oder eben noch aufs Pedal steigen, der Neu-Karbacher Weber spielte zum Beispiel seine Geschwindigkeit aus, Engel seine Wucht und Erfahrung. Webers Wechsel, er spielt im dritten Seniorenjahr in Rübenach, findet Lauer „schade, wir hätten ihn gern behalten, aber er hat alle Voraussetzungen“.

FVR muss nach Kobern, TuS empfängt TSV

Die hat auch Rübenach im Kampf um den zweiten Platz, allerdings vergleicht es Lauer etwas mit der 2. Bundesliga: „Da ändert sich auch ständig was an der Spitze.“ Vier Punkte sind es auf den Dritten Untermosel, der in Metternich 3:1 gewann. Am Sonntag muss Rübenach nach Kobern-Gondorf. Für Rheinböllen steht am Sonntag das Derby zu Hause gegen den TSV Emmelshausen an, der mittlerweile schon 13 Punkte Vorsprung auf den TuS hat, zu Beginn der Winterpause waren es 3.

FV Rübenach – TuS Rheinböllen 4:1 (1:1)

Rübenach: Oost – Lauer, Stenz, Tillmanns (63. Ronneburg), Fejza (72. Weber), Geissen, Schenk, Klöckner (77. Mavambu), Reinhardt (63. Engel), Miller, Smyrek (63. Juranovic).

Rheinböllen: Sonne – Y. Sadani, Pira, Poczkaj (81. Herdt), Müller (77. Ndongo), Hohns, T. Flesch, Suliq (71. Olbermann), Musa, S. Sadani, Sehn (67. Zander).

Schiedsrichter: Michael Bell-Simons (Wehr).

Zuschauer: 100.

Tore: 0:1 Sehn (16.), 1:1 Geissen (35.), 2:1 Engel (70.), 3:1 Weber (76.), 4:1 Engel (83.).