FVR mit Ausrufezeichen Rübenach lässt Liebshausen beim 4:0 kaum eine Chance Tim Hammer 16.08.2026, 18:53 Uhr

i Rübenachs Stürmer Pape Amath Top (rotes Trikot, vorn) zeigte eine engagierte Leistung, blieb aber ohne Treffer. Sein Mannschaftskamerad Leroy Lehmann (rechts) traf dagegen zweimal. Jörg Niebergall

Trotz des hohen Sieges gegen Liebshausen bleiben bei Rübenachs Trainer Benedikt Lauer mit Blick auf die Abwehr weiterhin leichte Sorgenfalten.

Trotz des überzeugenden 4:0 (1:0)-Sieges des FV Rübenachs über die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal in der Fußball-Bezirksliga Mitte war FVR-Trainer Benedikt Lauer nach Spielende nicht vollends zufrieden: „Die Jungs haben umgesetzt, was wir angesprochen haben, aber zwei Dinge stören mich heute ein wenig: Zum einen klingt es nach einem 4:0 vielleicht etwas vermessen, aber wir hätten heute mehr Tore machen müssen, und zum anderen haben wir dem ...







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