Trotz des hohen Sieges gegen Liebshausen bleiben bei Rübenachs Trainer Benedikt Lauer mit Blick auf die Abwehr weiterhin leichte Sorgenfalten.
Lesezeit 2 Minuten
Trotz des überzeugenden 4:0 (1:0)-Sieges des FV Rübenachs über die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal in der Fußball-Bezirksliga Mitte war FVR-Trainer Benedikt Lauer nach Spielende nicht vollends zufrieden: „Die Jungs haben umgesetzt, was wir angesprochen haben, aber zwei Dinge stören mich heute ein wenig: Zum einen klingt es nach einem 4:0 vielleicht etwas vermessen, aber wir hätten heute mehr Tore machen müssen, und zum anderen haben wir dem ...