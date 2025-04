Der FV Rübenach durfte am Spieltag unter der Woche zuschauen und mitverfolgen, wie alle Konkurrenten um den zweiten Platz in der Bezirksliga Mitte patzten. Nun ist der FV auswärts wieder selbst gefordert.

Die Vorzeichen vor dem Auswärtsspiel des FV Rübenach beim TuS Oberwinter (So., 15 Uhr) stehen gut, den Vorsprung auf die Konkurrenz in der Fußball-Bezirksliga Mitte zu vergrößern. Denn die Rübenacher Konkurrenten um den zweiten Platz patzten am Mittwochspieltag allesamt.

Und selbst nach der FV zuletzt die Hürde SG Argenthal mit einem 3:1-Sieg souverän, nun gilt es auch am Sonntag in Oberwinter zu bestehen. Im Hunsrück hatten es die Schützlinge von Rübenachs Trainer Benedikt Lauer nicht nur mit der Argenthaler Mannschaft zu tun, sondern auch mit den widrigen Platzverhältnissen. Auf der Bandorfer Höhe ist der Platz gut bespielbar, aber der Gegner von einem Kaliber der besseren Sorte.

„Wir sind gewappnet und wollen uns unbedingt Platz zwei sichern, da wäre ein Erfolg in Oberwinter sicher sehr hilfreich.“

Rübenachs Trainer Benedikt Lauer

Zwar läuft es in dieser Saison nicht so recht beim TuS, allerdings sollte die Mannschaft von Trainer Cornel Hirt an einem guten Tag den Gästen einige Probleme bereiten können. „Wenn wir kämpferisch und läuferisch an die Leistung von Argenthal anknüpfen, ist mir nicht bange. Dazu gilt, dass in der Klasse jeder jeden schlagen kann. Wir sind gewappnet und wollen uns unbedingt Platz zwei sichern, da wäre ein Erfolg in Oberwinter sicher sehr hilfreich“, sagt Lauer.