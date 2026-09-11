Wird Anadolu ein Angstgegner? Rübenach hofft im Koblenz-Derby auf Energie der Bank Lutz Klattenberg 11.09.2026, 10:24 Uhr

i Rübenachs Trainer Benedikt Lauer erwartet eine spannende Partie. Jörg Niebergall

Spannendes Koblenzer Derby - Anadolu will nach Pokalsieg und Stolperstein Weitersburg wieder in Tritt kommen, während Rübenach nach zwei Siegen mit Selbstbewusstsein in die Partie geht.

In der Fußball-Bezirksliga Mitte steht das nächste Koblenzer Stadtduell an. Der FV Rübenach erwartet am Sonntag (15 Uhr) den SV Anadolu Spor Koblenz. Mit zuletzt zwei Siegen verbesserte sich der FVR in der Tabelle auf Rang drei. Anadolu gelang vergangene Woche zuerst der Coup im Rheinlandpokal mit dem Sieg gegen Oberligist Cosmos Koblenz, dann folgte in der Liga der Dämpfer beim SV Weitersburg.







Artikel teilen

Artikel teilen