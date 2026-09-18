FVR gastiert in Eitelborn
Rübenach hat mit der SG Augst noch eine Rechnung offen 
FVR-Trainer Benedikt Lauer (hier rechts) erwartet ein spannendes Kräftemessen mit der SG Augst und möchte nach dem 3:2-Erfolg ge
FVR-Trainer Benedikt Lauer (hier rechts) erwartet ein spannendes Kräftemessen mit der SG Augst und möchte nach dem 3:2-Erfolg gegen Anadolu die nächsten drei Punkte im Topspiel.
Jörg Niebergall

Am siebten Spieltag gastiert der FVR Rübenach bei der SG Augst. Die Rübenacher haben nach dem verlorenen Pokalspiel in der vergangenen Saison etwas gutzumachen und erwarten ein spannendes Kräftemessen. 

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Das Topspiel des siebten Spieltages der Fußball-Bezirksliga Mitte steigt am Sonntag (15 Uhr) im Augst-Stadion in Eitelborn, wenn dort der FV Rübenach zu Gast bei der SG Augst ist. Nach sechs Spielen sind beide Mannschaften mit vier Siegen, bei einem Remis und einer Niederlage Spitzenreiter Germania Metternich dicht auf den Fersen.
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