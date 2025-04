Rund eine Stunde lang begegneten sich die beiden Fußball-Bezirksligisten FV Rübenach und TuS Mayen auf Augenhöhe – und doch stand nach 90 Minuten ein deutlicher 6:1 (2:1)-Heimsieg des Tabellenzweiten Rübenach zu Buche.

Während sich Rübenachs Trainer Benedikt Lauer über drei Punkte und eine offensiv effektive Spielweise freute, ärgerte sich Gästetrainer Marc Steil über das Einbrechen seiner Mannschaft in der zweiten Hälfte.

Kein großes Abtasten am Mühlenteich

Das Duell am Rübenacher Mühlenteich startete ohne großes Abtasten. Bereits nach sieben Minuten brachte Jason Weber seine Rübenacher Farben mit einem Schuss ins lange Eck in Führung, die nur zwei Minuten später durch Walid Haniouis Heber wieder einkassiert wurde.

Mayens Leon Kohlhaas hätte im Anschluss beinahe das Spiel gedreht, allerdings landete sein Abschluss nur am Pfosten. Quasi mit dem Pausenpfiff gingen die Hausherren wieder in Front: Marvin Geissen markierte nach Spielverlagerung von Antonio Fejza das 2:1 (45.).

In zweiter Hälfte agiert nur noch Rübenach

Nach dem Seitenwechsel schraubten die Rübenacher das Ergebnis erneut durch Geissen (54.) und nach einer Standardsituation durch Kian Freisberg (60.) schnell in die Höhe. Vom ausgeglichenen Spiel der ersten 45 Minuten war spätestens mit dem 4:1 nichts mehr zu spüren. Es agierte nur noch der Zweitplatzierte, die Gäste aus Mayen brachen hingegen vollkommen ein.

Weber durfte Saisontor Nummer 19 in der 70. Minute nachlegen, ehe Sezi Mavambu durch gutes Nachsetzen in der Schlussminute den 6:1-Endstand in einer einseitigen zweiten Hälfte besorgte.

Lauer freute sich: „In der ersten Halbzeit sind wir nach langer Zeit noch einmal auf einen Gegner getroffen, der mit ähnlich vielen Spielanteilen uns vor einige Probleme gestellt hat. Die Mannschaft hat darauf aber stark reagiert und bei den Toren die ganze Palette von Gegenpressing bis hin zu Standardtreffern und tollem Kombinationen gezeigt.“ TuS-Coach Steil ärgerte sich dagegen über den großen Leistungsabfall: „Es ist mir unbegreiflich, warum wir uns nach einem guten ersten Durchgang so präsentieren können. Wir haben in der zweiten Hälfte alles vermissen lassen, was wir vorher gut gemacht hatten und dadurch letztlich auch verdient in der Höhe verloren.“

FV Rübenach – TuS Mayen 6:1 (2:1)

FV Rübenach: Oost – Freisberg, Tillmanns (84. Frohn), Pitkowski (64. Miller), Fejza (80. Stenz), Geissen (87. Mavambu), Schenk (80. Engel), Klöckner, Weber, Lauer, Juranovic.

TuS Mayen: Wielpütz (77. Kök) – Schneider, Gilles, Krechel, Aliou (80. Amedov), Kohlhaas (63. Johann), Hanioui (80. Müller), Bilac, Demiraj, Akburak, Dido.

Schiedsrichter: Nils Schneider (Weyerbusch).

Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Jason Weber (7.), 1:1 Walid Hanioui (9.), 2:1, 3:1 Marvin Geissen (45., 52.), 4:1 Kian Freisberg (60.), 5:1 Weber (70.), 6:1 Sezi Mavambu (90.).