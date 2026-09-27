Knapper 3:2-Erfolg Rübenach bejubelt Heimsieg gegen RW-Reserve Jan Müller 27.09.2026, 16:20 Uhr

i Benedikt Lauer, Trainer des FV Rübenach. Jörg Niebergall

Am Kirmeswochenende durfte sich der FV Rübenach über einen Erfolg freuen. Mit 3:2 setzte sich der FV gegen den FC RW Koblenz II durch.

Der FV Rheingold Rübenach hat in der Bezirksliga Mitte das stadtinterne Duell gegen Aufsteiger FC Rot-Weiß Koblenz II für sich entschieden und somit für ausgelassene Feierlichkeiten am heimischen Kirmeswochenende gesorgt. Die drei Punkte waren nicht unverdient und doch war Rübenachs Trainer Benedikt Lauer nach dem Schlusspfiff nur bedingt zufrieden: „Das Ergebnis hat gepasst, unsere Leistung nach der Anfangsviertelstunde dagegen nicht wirklich. ...







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