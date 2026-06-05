Bezirksliga-Aufstiegsrunde Rot-Weiss-Reserve will heimstarke Morshausener knacken Tim Hammer 05.06.2026, 13:37 Uhr

i Im Finale des Kreispokals lief es für die Reserve von Rot-Weiss Koblenz gegen die SG Rheindörfer (3:0) optimal. So soll es auch in der Entscheidungsrunde weitergehen. Joerg Niebergall

Spannung pur: Rot-Weiss Koblenz II steigt in die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga ein und trifft auf die SG Morshausen, die eine 0:2-Niederlage zum Start bei der SG Maifeld in Polch verdauen musste.

Am Samstag (17 Uhr) wird die Reserve von Rot-Weiss Koblenz in die Aufstiegsrunde um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga Mitte eingreifen. Gastgeber wird die SG Morshausen/Beulich/Gondershausen sein, die am Samstag in Polch mit 0:2 gegen die SG Maifeld-Elztal, der dritte Klub im Bunde, ihr erstes Spiel in der Runde verlor.







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