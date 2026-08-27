RW empfängt SG nach 0:7-Pleite Rot-Weiss-Reserve will es gegen Augst wieder gutmachen Jan Müller 27.08.2026, 15:13 Uhr

i Nichts zu holen gab es für Lennart Braatz (graues Trikot) und den FC Rot-Weiss Koblenz II beim 0:7 gegen Anadolu (vorn am Ball Hakan Karaman). Nun soll es zu Hause gegen die SG Augst wieder besser laufen. Jörg Niebergall

Nach der 0:7-Niederlage des FC Rot-Weiss Koblenz gegen Anadolu Koblenz trifft die RWK-Reserve nun auf die SG Augst. Hunold muss weiterhin auf Jan Henrich verzichten.

Wie wird die Reaktion des Aufsteigers FC Rot-Weiss Koblenz II auf das 0:7-Debakel der Vorwoche gegen Anadolu Koblenz aussehen? Nach der ersten Saisonniederlage in der Fußball-Bezirksliga Mitte, die gleich mal besonders deftig ausfiel, empfängt das Team von Trainer Niklas Hunold am Samstagabend (19 Uhr) mit der SG Augst Eitelborn ein weiteres Topteam der Liga und kann dabei beweisen, wie schnell die Rot-Weißen aus den Fehlern des letzten Spiels ...







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