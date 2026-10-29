Bezirksligist Rot-Weiss Koblenz II will auf neuem Kunstrasen den Abstiegskampf beleben und trifft auf ein personell geschwächtes Mendig. Wird der Heimvorteil zum Wendepunkt im Tabellenkeller?
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Die Reserve des FC Rot-Weiss Koblenz II steckt in der Fußball-Bezirksliga Mitte tief im Tabellenkeller fest. Für neuen Schwung im Abstiegskampf könnte der endlich fertiggestellte Kunstrasen sorgen. Zum ersten Pflichtspiel auf dem neuen Geläuf empfängt die Elf von FC-Coach Niklas Hunold am Freitagabend (20.