Klub und Coach einigen sich Rot-Weiss Koblenz II: Niklas Hunold bleibt Trainer Stefan Lebert 16.06.2026, 15:05 Uhr

i Trainer Niklas Hunold hat mit dem FC Rot-Weiss Koblenz II den Kreispokal gewonnen und ist mit der Mannschaft in die Bezirksliga aufgestiegen. Nun steht fest: Hunold bleibt Trainer der Rot-Weiss-Reserve. Jörg Niebergall

Trainer Niklas Hunold hat die zweite Mannschaft des FC Rot-Weiss Koblenz in der abgelaufenen Saison zum Kreispokal geführt und ist mit dem Team in die Bezirksliga aufgestiegen. Nun steht fest: Niklas Hunold bleibt bei den Rot-Weißen.

Die zweite Mannschaft des FC Rot-Weiss Koblenz hat eine äußerst erfolgreiche Saison hinter sich – auch wenn das Team das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft der Kreisliga A 4 gegen den BSC Güls verlor. In der Saisonverlängerung machten die Rot-Weißen dann klare Sache und folgten den Gülsern in die Bezirksliga.







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