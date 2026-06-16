Trainer Niklas Hunold hat die zweite Mannschaft des FC Rot-Weiss Koblenz in der abgelaufenen Saison zum Kreispokal geführt und ist mit dem Team in die Bezirksliga aufgestiegen. Nun steht fest: Niklas Hunold bleibt bei den Rot-Weißen.
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Die zweite Mannschaft des FC Rot-Weiss Koblenz hat eine äußerst erfolgreiche Saison hinter sich – auch wenn das Team das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft der Kreisliga A 4 gegen den BSC Güls verlor. In der Saisonverlängerung machten die Rot-Weißen dann klare Sache und folgten den Gülsern in die Bezirksliga.