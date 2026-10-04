Die Reserve von Rot-Weiss Koblenz durchbricht die Sieglos-Serie und triumphiert 4:0 gegen das ersatzgeschwächte Maifeld-Elztal. Mit Unterstützung des Oberligakaders können die Koblenzer wieder einmal jubeln.
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Die Reserve des FC Rot-Weiss Koblenz hat gegen die SG Maifeld-Elztal den Bann gebrochen und nach sechs sieglosen Spielen in der Fußball- Bezirksliga Mitte wieder drei Punkte bejubelt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Hausherren beim 4:0 (1:0)-Erfolg tatkräftige Unterstützung aus dem Oberligakader erhielten und die Gäste vom Maifeld stark ersatzgeschwächt spielten.