„Wir wissen um unseren Heimvorteil.“ Auch wenn mit dem TuS Mayen ein großer Gegner im Augst-Stadion gastiert, wollen sich die Aufsteiger der SG Augst im eigenen Heim nicht verstecken. Müssen sie nach dem souveränen Auftaktsieg auch nicht.

Das erste Bezirksligaspiel seit über 20 Jahren für die SG Augst Eitelborn war ein gutes – ja, ein sehr gutes sogar. Die Mannschaft von Spielertrainer Robin Reifenberg will auch im heimischen Augst-Stadion da weiter machen, wo sie beim 5:2-Sieg in Mörschbach aufgehört haben. Zum ersten Heimspiel der neuen Spielzeit empfängt die Reifenberg-Elf am Freitagabend, 19.30 Uhr, mit dem TuS Mayen gleich einen großen Namen, der am ersten Spieltag ebenfalls siegreich war.

Der langjährige Ober- und Rheinlandligist siegte nach langer Unterzahl – Torwart Fynn Ladda sah die Rote Karte (35.) – mit 1:0 gegen Aufsteiger SG Westum. „Mayen ist spielerisch unter den besten Teams und wirkt gefestigt für die Liga“, findet Reifenberg. Die Westerwälder sind gewarnt vor dem Tabellensiebten der Vorsaison, verstecken wollen sich Reifenberg und Co. nach dem starken Auftakt aber keinesfalls. „Ich sehe ein paar gute Hebel, um die Abwehr zu knacken“, gibt sich der Augster Trainer selbstbewusst.

Reifenberg baut auf den Heimvorteil

Diese Hebel dürfte auch Neuzugang Marcel Christ kennen. Der 33-Jährige wurde jüngst per Amateurvertrag verpflichtet und kann dem Aufsteiger mit seiner höherklassigen Erfahrung einen großen Mehrwert bieten. „Marcel braucht keine Anlaufzeit in der für uns neuen Liga. Das hilft uns enorm“, weiß Reifenberg und erklärt weiter: „Er wird sich ins Team rein arbeiten und integrieren.“ Beim Auswärtssieg in Mörschbach kam Christ, der mehere Jahre in Ober- und Rheinlandliga auf dem Buckel hat und in der vergangenen Saison bei Ligakonkurrent SV Weitersburg spielte, nach knapp einer Stunde ins Spiel und fügte sich gut in die starke Leistung der Westerwälder ein.

Rückenwind gegen den großen Namen aus dem Nettetal sollen die eigenen Fans geben. „Wir wissen um unseren Heimvorteil im Augst-Stadion. Da werden sich einige Gegner extrem strecken müssen“, so Reifenberg. Der fordert von seiner Elf, „mit der gleichen taktischen Disziplin wie in Mörschbach“ aufzutreten. Des weiteren müsse die Intensität kontinuierlich hochgehalten werden. Personell stehen noch Fragezeichen hinter den Einsätzen von Markus Jeganathan und Rico Dillschnitter.

Mayen hatte in Testspielen die Nase vorn

Beide Klubs trafen erst vor etwas mehr als einem Monat in einem Testspiel aufeinander, welches die Mayener knapp aber verdient mit 1:0 gewannen. Zwei weitere Testspiele in den vorangegangenen Jahren konnten die Mayener ebenfalls für sich entscheiden (3:2, 4:1). Trotz dieser positiven Bilanz rechnet TuS-Trainer Marc Steil am Freitagabend mit einem enorm schweren Auswärtsspiel und sagt: „Die Augst hat gerade im Offensivbereich eine brutale Qualität, was sie nicht zuletzt am ersten Spieltag beim 5:2-Sieg in Mörschbach bewiesen hat. Zudem ist es für sie die Heimspielpremiere nach dem Aufstieg, was noch mal für die gewisse Extraportion Motivation sorgen wird.“