Untermosel gewinnt 3:1
Richards Tor ist Höhepunkt beim SVU-Sieg in Oberwinter
Mirco Koll (am Ball) gelang der erste Treffer für Oberwinter in diesem Jahr. Allerdings war das Tor zum 1:3 gegen den Tabellenfü
Mirco Koll (am Ball) gelang der erste Treffer für Oberwinter in diesem Jahr. Allerdings war das Tor zum 1:3 gegen den Tabellenführer SV Untermosel (in Rot) nur Ergebniskosmetik.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der Fußball-Bezirksliga Mitte kassierte TuS Oberwinter bei Dauerregen die dritte Niederlage des Jahres. Ein Eigentor und ein sehenswertes Tor von Marvin Richard besiegelten das 1:3 gegen den SV Untermosel.

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Bei Dauerregen auf der Bandorfer Höhe hat es für den TuS Oberwinter die dritte Niederlage im dritten Spiel der Fußball-Bezirksliga Mitte nach der Winterpause gegeben. Gegen den favorisierten Auftstiegsaspiranten SV Untermosel verkaufte sich die Elf von Trainer Timm Wiest aber teuer, unterlag am Ende aber mit 1:3 (0:2).

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