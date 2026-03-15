In der Fußball-Bezirksliga Mitte kassierte TuS Oberwinter bei Dauerregen die dritte Niederlage des Jahres. Ein Eigentor und ein sehenswertes Tor von Marvin Richard besiegelten das 1:3 gegen den SV Untermosel.
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Bei Dauerregen auf der Bandorfer Höhe hat es für den TuS Oberwinter die dritte Niederlage im dritten Spiel der Fußball-Bezirksliga Mitte nach der Winterpause gegeben. Gegen den favorisierten Auftstiegsaspiranten SV Untermosel verkaufte sich die Elf von Trainer Timm Wiest aber teuer, unterlag am Ende aber mit 1:3 (0:2).