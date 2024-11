In der Fußball-Bezirksliga Mitte hat der TuS Rheinböllen mit 2:4 (0:3) gegen Spitzenreiter SV Eintracht Mendig verloren und war chancenlos – für genau 45 Minuten. Denn in Abschnitt zwei gelang es den Hausherren die Gäste in einen offenen Schlagabtausch zu verwickeln.