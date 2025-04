Heimspiele am 26. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte für das Hunsrück-Duo Argenthal und Rheinböllen: Der Neunte Argenthal empfängt am Sonntag (14.45 Uhr) in Liebshausen den Dritten Weitersburg, Schlusslicht Rheinböllen begrüßt zeitgleich den Vierten Anadolu Koblenz.

SG Argenthal/Liebshausen/Mörschbach – SV Weitersburg (So., 14.45 Uhr, in Liebshausen). Die Abwehrspieler Leon Schulzki (Rot beim 1:3 an Ostersonntag gegen Rübenach) und Tom Thiele (Rot am Mittwoch beim 2:2 in Emmelshausen) fehlen der SG gesperrt, zudem musste Maxi Elz in Emmelshausen angeschlagen ausgewechselt werden. „Wenn er auch ausfällt, wird es in der Abwehr richtig dünn“, sagt Spielertrainer Simon Peifer nach drei Spielen ohne Sieg. Gast Weitersburg ist starker Dritter, verlor aber am Mittwoch durch das 1:2 daheim gegen den Siebten Mayen den Anschluss an den Zweiten Rübenach. „Mir gefällt, wie Weitersburg Fußball spielt, sie haben enorme Qualität in der Offensive, für mich ist das kein Zufall, dass sie Dritter sind“, sagt Peifer: „Für uns geht es als Neunter um nix mehr. Aber wir wollen so viele Punkte wie möglich in den ausstehenden fünf Partien holen.“

TuS Rheinböllen – Anadolu Koblenz (So., 14.45 Uhr). Bei einer Rheinböllener Niederlage ist der Abstieg am Sonntag um kurz nach halb fünf besiegelt, wenn Boppard gegen Emmelshausen punktet oder wenn Mülheim-Kärlich II in Mayen gewinnt. Nach neun Niederlagen in Folge ist der sofortige Gang zurück in die A-Klasse jedenfalls nicht mehr aufzuhalten. „Wir wollen nicht mit 14 Punkten die Saison beenden“, sagt der TuS-Verantwortliche Christopher Rott: „20 Punkte wären schön am Ende, und vor allem wäre jetzt mal wieder ein Sieg schön.“ Das könnte gegen Anadolu klappen, die Koblenzer unterlagen am Mittwoch völlig überraschend 1:3 dem wahrscheinlichen Rheinböllener „Mit-Absteiger“ Maifeld-Elztal.

Rheinböllens und Rotts Blick geht auf die neue Saison. Tobias Lautz wird Trainer, jetzt steht auch fest, wer sein Assistent wird. Julian Breitbach rückt aus der B-Klasse-Reserve auf, Rheinböllen II wird kommende Saison dann alleine von Nico Ballbach gecoacht. Ihm soll noch ein Co-Trainer zur Seite gestellt werden. Für die erste Mannschaft plant Rott mit 22 Mann plus „drei, vier externe Neue“. Vollzug kann er da noch nicht vermelden. Bleiben soll Stürmer Nikoll Suliq, der im Winter von Anadolu kam. Den Verein verlassen wird dagegen Stürmer Luca Olbermann. Dem Vernehmen nach ist ein Wechsel zum SV Blankenrath (Tabellenzweiter A Staffel 6) am wahrscheinlichsten.

TuS Kirchberg an Torwart Leon Sonne dran

Und vielleicht muss Rheinböllen noch auf seinen Stammtorwart in der nächsten Saison verzichten. Leon Sonne hatte eigentlich im Winter schon für die kommende Runde zugesagt. Nun funkte aber Rheinlandligist TuS Kirchberg dazwischen. Kirchberg hätte Sonne gerne, weil die Nummer zwei Johannes Kappel nach Morbach wechselt. „Leon hat uns zugesagt und kam nun ins Schwanken. Der Ausgang der Geschichte ist offen“, sagt Rott.