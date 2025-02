FV Morbach mit Kantersieg Rheinböllen 0:8 im Test gegen Rheinlandligist 10.02.2025, 12:31 Uhr

i Symbolbild dpa

Der Rheinlandligist FV Morbach war im Testspiel eine Nummer zu groß für den Bezirksligisten TuS Rheinböllen.

Empfindliche Niederlage für den Fußball-Bezirksligisten TuS Rheinböllen im Testspiel gegen den FV Morbach. Der klassenhöhere Rheinlandligist gewann in Rheinböllen deutlich mit 8:0 (3:0).Für die Morbacher um den Dudenrother Trainer Philipp Frank (früher Co-Trainer in Rheinböllen) trafen in einer einseitigen Angelegenheit Jonas Amberg (2), Lukas Kaiser, Naiden Schabbach, Sam Schurich, Carsten Conrad, Louis Kappes und Maximilian Schemer.

