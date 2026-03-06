Abstiegsduell gegen Neuwied Reserve der SG Mülheim-Kärlich erhält Unterstützung Jan Müller 06.03.2026, 14:38 Uhr

i Symbolbild dpa

Im Kampf gegen den Abstieg werden bei der SG Mülheim-Kärlich alle Mittel in Bewegung gesetzt. Der scheidende Trainer Ahmed Akbulut setzt alles daran, seine Schützlinge als Bezirksligisten im Sommer zu übergeben.

Die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich steht am Wochenende vor einer wegweisenden Partie in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Am Sonntag (16 Uhr) gastieren die Mülheimer als Tabellenzwölfter beim Heimatsportverein Neuwied, der mit zwei Punkten weniger auf der Habenseite nicht nur der direkte Tabellennachbar ist, sondern mit Rang 13 auch derzeit den ersten Abstiegsplatz innehat.







Artikel teilen

Artikel teilen