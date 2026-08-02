Bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich startet die Reserve in ihre 16. Saison in der Bezirksliga Mitte. Ziel ist es weiterhin die Brücke von A-Jugend zur 1. Mannschaft zu bilden.
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Die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich geht in ihre 16. Saison in der Bezirksliga Mitte und gehört damit bereits zum „alten Eisen“ der Liga und das, obwohl der Unterbau des Rheinlandligateams Jahr für Jahr einer der jüngsten Kader stellt. Für das Trainerduo David Peifer und Tobias Uhrmacher, die die Mannschaft im Laufe der Rückrunde von Ahmed Akbulut übernommen hatten und mit dem Team die letzten Schritte zum Klassenverbleib gegangen sind, ...