Jüngster Kader der Bezirksliga Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich greift an Jan Müller 02.08.2026, 15:56 Uhr

i Die SG Mülheim-Kärlich II mit (hinten von links) Berksan Gültekin, David Neef, Julian Anheier, Zakhar Harmash, Raffael Mulara, Leo Sommer, Alex Koch, (Mitte von links) Kathi Kurz (Physiotherapeutin), Andreas Pütz (TW-Trainer), Ali Ibrahim, Noah Häuber, Martin Zabert, Ben Schmidt, Paul Berghoff, Tobias Uhrmacher (Spielertrainer), David Peifer (Trainer), (vorn von links) Mohamed Douwa, Elias Mohebzada, Darell Kacou, Noah Schmitt, Jonas Horn, Felix Gundert, Jan-Phillip Schlauss, Tobias Karvelat. Es fehlen Hamada Khalil, Rron Bardhaj, Jakob Goldhorn, Tim Scherer, Lind Sefa, Rayen Somrani, Leo Hinz, Leon Gutknecht und Ben Vulicevic. Tim Gundert

Bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich startet die Reserve in ihre 16. Saison in der Bezirksliga Mitte. Ziel ist es weiterhin die Brücke von A-Jugend zur 1. Mannschaft zu bilden.

Die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich geht in ihre 16. Saison in der Bezirksliga Mitte und gehört damit bereits zum „alten Eisen“ der Liga und das, obwohl der Unterbau des Rheinlandligateams Jahr für Jahr einer der jüngsten Kader stellt. Für das Trainerduo David Peifer und Tobias Uhrmacher, die die Mannschaft im Laufe der Rückrunde von Ahmed Akbulut übernommen hatten und mit dem Team die letzten Schritte zum Klassenverbleib gegangen sind, ...







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