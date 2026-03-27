SG Augst bei Mülheims Reserve Reifenberg will mit „anderem Fußball“ gleichen Erfolg Marco Rosbach 27.03.2026, 14:20 Uhr

i Moritz Brendler (Nummer 10) und Lennox Simon wollen mit der SG Augst ihren guten Lauf fortsetzen. Marco Rosbach

Auf 69 Treffer hat die SG Augst zuletzt ihre Torausbeute nach oben geschraubt. Damit ist der Aufsteiger das offensivstärkste Team in der Bezirksliga Mitte. Jetzt kündigt Spielertrainer Robin Reifenberg aber einen Taktikwechsel an.

Nach den beiden Dämpfern gegen den FC Metternich (3:7) und beim TuS Ahbach (1:2) hat sich die SG Augst Eitelborn in der Bezirksliga Mitte mit einem standesgemäßen 5:0 gegen Schlusslicht FC Urbar zurückgemeldet und auf Rang fünf vorgeschoben. „Auf den Sieg gegen Urbar soll ein weiterer folgen“, gibt sich Spielertrainer Robin Reifenberg vor dem Auswärtsspiel beim Tabellenzwölften SG 2000 Mülheim-Kärlich II (So.







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